TEMA Vakfı ağaçlandırma kampanyalarına karşı uyarıyor: Her yere ağaç dikilmez

Orman yangınlarıyla beraber büyük bir hızla başlayan ağaçlandırma kampanyalarına karşı TEMA uyarıyor: Gelişigüzel ağaç dikilemez.

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Peşi sıra gelen orman yangınları, halkımızı ağaç seferberliğine yöneltse de yanan arazinin kendine gelmesi için en az 1.5 yıla ihtiyaç duyuluyor. TEMA Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hikmet Öztürk, "Her yere gelişigüzel ağaç dikilemez, doğa size hangi türü istediğini söylüyorsa, o bölgede o ağaç dikilir" diyor.

Antalya'nın Gündoğmuş ve Manavgat, Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Milas ile Seydikemer ilçelerinde ve Tunceli'de orman yangınları devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, son 5 günde 32 ilde meydana gelen 119 yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Hürriyet gazetesinden Ömür Kurt'un haberinde görüşlerine yer verilen TEMA Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hikmet Öztürk, orman yangınları sonrasında yapılması gerekenleri anlattı.

Yanan bir bölgenin ağaçlandırılması için gereken zamanı değerlendiren Öztürk, "Bu konu yanan alanın büyüklüğüne göre değişiklik gösterir. Öncelikle bölgede yanan, tahrip olmuş ağaçların çıkarılması gerekir. Ardından bu sahanın ağaçlandırma etüt çalışması yapılması için bir süreye ihtiyaç vardır. Bu işlemlerden sonra ağaçlandırma çalışmalarına dair hazırlıklar başlar. Karşımıza 'Sahayı ağaçlandıracak uygun fidan var mıdır' sorusu çıkar" dedi.

Hemen ağaçlandırma olmaz

Yangından ortalama 1.5 yıl sonra ekime başlanabileceğini belirten Öztürk, "Eğer uygun fidan yoksa, o fidanın da fidanlıkta büyütülmesi gerekir. Bir fidanın büyütülüp sahaya ulaşması için de ayrıca ortama 8-10 aya ihtiyaç vardır. Temmuz ayında çıkan yangını ele aldığımızda yaklaşık ekim/kasım aylarına kadar saha incelemesi yapılacaktır. Nerede ağaçlandırma çalışması yapılacağı, nerede kendiliğinden topraktaki tohumlarla gerçekleşecek çimlenme yapılacağı belirlenecek. Tohum için ocak-şubat aylarını beklemek gerekecek. Büyüme periyodu 10 ay ise, 2022 kasım-aralık en erken dikim tarihi olarak karşımıza çıkacaktır. Kızılçam için konuştuğumuzda, nisan-mayıs ayında kozalak hasadına başlamak gerekir. Kozalaktan tohum çıkarma işlemi devreye girer. Bu da yanan alandaki ekim süresinin 2.5 yıla uzaması anlamına gelir" diye konuştu.