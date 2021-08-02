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ABD'nin California eyaletinde helikopterin düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD'nin California eyaletinde helikopterin düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin California eyaletine bağlı Colusa bölgesinde bir helikopterin düşmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.

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ABD Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan açıklamada, California'nın Sacramento kentinin kuzeyinde yer alan Colusa'da yerel saatle 13.15'te Robinson R66 tipi helikopterin düştüğü belirtildi.

Açıklamada, düşen helikopterde bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Colusa Şerif Departmanı'ndan yerel KXTV kanalına yapılan açıklamada da 4 kişinin, olay yerinde hayatını kaybettiği kaydedildi. Departman, kazada ölenlerin kimliklerini paylaşmadı.

FAA ile Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun kazayı soruşturacağı öğrenildi.

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