ABD'nin California eyaletinde helikopterin düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin California eyaletine bağlı Colusa bölgesinde bir helikopterin düşmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.Abone ol
ABD Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan açıklamada, California'nın Sacramento kentinin kuzeyinde yer alan Colusa'da yerel saatle 13.15'te Robinson R66 tipi helikopterin düştüğü belirtildi.
Açıklamada, düşen helikopterde bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
Colusa Şerif Departmanı'ndan yerel KXTV kanalına yapılan açıklamada da 4 kişinin, olay yerinde hayatını kaybettiği kaydedildi. Departman, kazada ölenlerin kimliklerini paylaşmadı.
FAA ile Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun kazayı soruşturacağı öğrenildi.