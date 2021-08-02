BIST 1.393
DOLAR 8,45
EURO 10,04
ALTIN 491,36
HABER /  DÜNYA

Azerbaycan'dan Rus milletvekili Jirinovski'nin sözleriyle ilgili Rusya'ya protesto notası

Azerbaycan'dan Rus milletvekili Jirinovski'nin sözleriyle ilgili Rusya'ya protesto notası

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Bakü Büyükelçisi’ne, Rus milletvekili Jirinovski’nin Azerbaycan devletçiliği ve yönetimiyle ilgili sözlerinden dolayı protesto notası verdi.

Abone ol

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya Liberal Demokrat Partisi’nin (LDPR)  Başkanı Vladimir Jirinovski’nin 30 Temmuz Cuma günü Komsomolskaya Pravda radyosuna açıklamasında, Azerbaycan devletçiliği ve yönetimiyle ilgili sözlerinden dolayı Rusya’nın Bakü Büyükelçisi’nin protesto notasını vermek üzere bakanlığa çağrıldığı ifade edildi.

Rus milletvekilinin gayri etik davrandığını ve sözlerinin Rusya ve Azerbaycan arasındaki 'dostluk ve stratejik ortaklık ruhuna uymadığı' kaydedilirken Jirinovskiy’in açıklamaları, 'sorumsuzca ve kışkırtıcı' olarak nitelendirildi.

Ne olmuştu?

Krizin nedeni, sağcı Rus siyasetçi Jirinovski'nin cuma günü Komsomolskaya Pravda radyosunun yayınında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ve Azerbaycan'ı hedef alan sözleri.

Azerbaycan-Ermeni gerginliğini yorumlayan Jirinovski, Rusya Federasyonu'nun Rusya İmparatorluğu ve SSCB'nin bir parçası olan tüm bölgelere dönmesi gerektiğini savundu.
“Güney Kafkasya bizim etki alanımızdır” diye Jirinovski, Azerbaycan'daki iktidarı diktatörlükle suçladı, ABD Başkanı Joe Biden'ın isterse Aliyev'i iki hafta içinde devirebileceğini iddia etti. Rus politikacı, "Bu durumda, yalnızca Rusya Azerbaycan liderini kurtarabilir. Zaten Karabağ'daki toprakların teslim edilmesi nedeniyle birçok yurttaşın "hain" olarak adlandırdığı Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı da Rusya kurtardı" demişti.
Bakü'nün nota vermesi üzerine de yorum yapan Jirinovski bu kez  Azerbaycan yönetimini "ifade özgürlüğünden habersiz olmakla" suçladı. 

ÖNCEKİ HABERLER
K. Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi ABD'yi açık açık uyardı: Bu tamamen bir...
K. Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi ABD'yi açık açık uyardı: Bu tamamen bir...
Help Turkey ne demek Türkçesi ne demek? Global Call ne demek?
Help Turkey ne demek Türkçesi ne demek? Global Call ne demek?
Düğün hazırlığı yapıyordu! Mersin'de genç kızın çeyizi çıkan yangında kül oldu
Düğün hazırlığı yapıyordu! Mersin'de genç kızın çeyizi çıkan yangında kül oldu
Malatya'da dezenfektan kullandı hayatının şokunu yaşadı: Ömrüm boyunca...
Malatya'da dezenfektan kullandı hayatının şokunu yaşadı: Ömrüm boyunca...
Liselere yerleştirme nakil sonuçları açıklandı
Liselere yerleştirme nakil sonuçları açıklandı
Denizli'de kahreden haber 5 saat sonra geldi! Gözyaşları sel oldu
Denizli'de kahreden haber 5 saat sonra geldi! Gözyaşları sel oldu
Mete Gazoz hasta mı hastalığı nedir? Mete Gazoz anne ve babası kimdir?
Mete Gazoz hasta mı hastalığı nedir? Mete Gazoz anne ve babası kimdir?
ABD'nin California eyaletinde helikopterin düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin California eyaletinde helikopterin düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti
Yunanistan: Ülkemizdeki yangınlara rağmen Türkiye'ye yardım teklifimiz halen geçerli
Yunanistan: Ülkemizdeki yangınlara rağmen Türkiye'ye yardım teklifimiz halen geçerli
Ağustos ayı evde bakım maaşı ne zaman yatar ayın kaçında?
Ağustos ayı evde bakım maaşı ne zaman yatar ayın kaçında?