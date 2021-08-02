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Doğu Ekspres'inin altında kaldı 150 metre sürüklendi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Doğu Ekspres'inin altında kaldı 150 metre sürüklendi

Kars'tan Ankara'ya giden Doğu Ekspres'in altında kalan bir vatandaş hayatını kaybetti.

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Kars-Ankara seferini yapan 42009 sefer sayılı Doğu Ekspresi treni, Alparslan Mahallesi ile Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi‘nin kesiştiği hemzemin geçitte Nurettin Artuğel'e (60) çarptı.

Artuğel, trenin altında yaklaşık 150 metre sürüklendi.

Kaza üzerine, olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Artuğel'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Artuğel'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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