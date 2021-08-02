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Aşıya direnenlere Türkiye de ABD'deki uygulamayı yapacak! Kamuda zorunluluk geliyor

Aşıya direnenlere Türkiye de ABD'deki uygulamayı yapacak! Kamuda zorunluluk geliyor

Türkiye aşı karşıtlarına karşı kamuda yeni önlemlere hazırlanıyor. ABD'deki test ve maske zorunluluğu gibi uygulamaları memura uygulamaya hazırlanıyor.

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Hükümet, aşılamaya rağmen vaka sayısında artışın devam etmesi üzerine ‘sonbaharda’ izlenecek yol haritasını oluşturmak için kolları sıvadı. Aşıya direnci kırmak için pozitif ayrımcılık masada... Kamuda aşıya direnenlere ABD’deki gibi her hafta PCR testi ve maske zorunluluğu getirilmesi planlanıyor.

Pandemide sonbahar gelmeden yapılması gereken hazırlıklar masaya yatırılıyor. Edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nda ortaya konulan öneriler, hükümette değerlendiriliyor. Bayramdan sonra aşılamanın yeniden hızlanmasına karşın bunun yeterli olmadığı belirtiliyor.

Yerel timler devreye

Öneriler arasında Doğu ve Güneydoğu illerinde “mele” diye adlandırılan dini önderlerin aşı kampanyasında kullanılmasının ardından öğretmenler, doktorlar, imamlar ile meslek örgütlerinin başkan ve yöneticilerinin eğitime alınması bulunuyor.

Ayrımcılık alanları

Hükümet, aşıda pozitif ayrımcılığın uygulama alanlarını belirlemek için de çalışıyor. Uzmanlar, ABD’de bazı eyaletlerde kamu çalışanları arasında aşı yaptırmayanlara, her hafta PCR testi ve maske takma zorunluluğu getirildiğini belirttiler. Kamu hizmetlerinin nasıl yürütüleceği ve aşısız kamu çalışanlarına ilişkin uygulamanın nasıl olacağı konusunda dünya örneklerinin incelendiği ifade ediliyor.

Sinovac olanlara üçünücü doz

Verilere göre, son dönem vaka sayısında artışa, bayram hareketliliğinin de eklendiği, hızın yavaşlamasına rağmen artışın devam edeceği belirtiliyor. Uzmanlar, özellikle Sınovac aşısı yaptıranlardan üç ayı dolanların, bir an önce üçüncü doz aşılarını yaptırmalarında fayda olduğunu belirtiyor.

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