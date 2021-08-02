İmamoğlu ve Yavaş soruldu! Tunç Soyer cumhurbaşkanı adayı neden değil?

CHP'nin cumhurbaşkanları adayları tartışmasında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın isimleri dönüp dururken neden Tunç Soyer'in isminin geçmediği sorusuna Soyer'den cevap geldi.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhuriyet'ten İpek Özbey'e konuştu.

Soyer, "Bir sorum da güncel politika üzerine olacak. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, hiçbir zaman aday olduğunu açıklamadı ama isimleri anketlerde hep cumhurbaşkanı adayı olarak soruluyor. Sizinki neden sorulmuyor?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

Hiç düşünmedim doğrusu, hakikaten fikrim yok. Asla öyle bir hedefim olmadı. Çocukluğumdan beri bırakın Türkiye’yi dünyayı kurtarmak gibi bir hedefim var ama onun için ne yapmam gerektiğini şimdi öğreniyorum. Önce Seferihisar’dı, şimdi İzmir. Hele biraz İzmir çalışalım bakalım.