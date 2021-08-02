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Ağrı'da ayı yavrusunun kafası teneke kutuya sıkıştı itfaiye yetişti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ağrı'da ayı yavrusunun kafası teneke kutuya sıkıştı itfaiye yetişti

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, kafası teneke kutuya sıkışan ayı yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan 2644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde, ayı yavrusunun kafasını teneke kutuya sıkıştırdığını fark eden jandarma ekipleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kurtarma çalışmalarına başladı. Ayı yavrusu, ekiplerce uyuşturucu iğnelerle sakinleştirildi. Daha sonra teneke kutuyu kesen ekipler, hayvanı kurtardı.


Ayı yavrusu daha sonra doğaya salındı.

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