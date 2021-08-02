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Muharrem İnce Bakan Bekir Pakdemirli'yi yerden yere vurdu! Yanmayan bir senin koltuğun

Muharrem İnce Bakan Bekir Pakdemirli'yi yerden yere vurdu! Yanmayan bir senin koltuğun

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bekir Pakdemirli'ye tepki gösterdi.

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Türkiye'de 28 Temmuz'da başlayan ve ülkenin dört bir yanında ortaya çıkan orman yangınlarının bir kısmı hariç kontrol alınmışken, siyaset sahnesinde de yangının izleri sürüyor.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de sosyal medya hesabından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye çok ağır sözler söyledi. Pakdemirli'yi beceriksizlikle suçlayan İnce, kendisini istifaya çağırdı.

Bugünden tezi yok istifa et Pakdemirli
İnce, "3 yıldır Tarım ve Orman Bakanısın; tarımı bitirdin çiftçiyi yaktın. Hayvancılığı bitirdin üreticiyi yaktın. En son Türk Hava Kurumu ile inatlaşmanla, yalanlarınla ormanlarımız yandı. Yanmayan bir senin koltuğun! Yerin Yüce Divandır! Bugünden tezi yok istifa et Pakdemirli" diyerek tepkisini dile getirdi.

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