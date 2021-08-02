Meral Akşener'den yangın bölgesinde inceleme: Verilen sözlerini takibini şahsen yapacağım

Orman yangınlarının yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulunan İYİ Parti lideri Meral Akşener açıklamalarda bulundu. Akşener, 'Verilen sözlerini takibini şahsen yapacağım, buralarda beton görmeyeceğiz.' dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye’nin farklı noktalarında yaşanan orman yangınları nedeniyle Muğla, Antalya, Osmaniye ve Adana’ya giderek incelemelerde bulundu.

Yangın söndürme çalışmaları hakkında yetkililerden, AFAD ve sivil toplum kuruluşlarından bilgi alan Akşener, incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada, “Yanan alanlara dikilecek bütün betonları yıkacağız” dedi.

‘Verilen sözlerin takibini şahsen yapacağım'

İYİ Parti lideri Akşener’in Marmaris’te yaptığı açıklaması şu şekilde:

“Bizim önerimiz şu, tabii sizlerden de bilgilendikten sonra, tabiat kendisini onarıyor, doğa kendisini onarıyor ama birincisi verilen sözlerin yerine getirilmesi. Şimdi tüm Marmaris’te görevli bulunan herkesin ve basının huzurunda şunu söyleyeyim, Sayın Cumhurbaşkanı’nın ağzından ve diğer yöneten insanların ağzından verilen bütün sözlerin takibini şahsen yapacağım. İkincisi bu ormanların yangınına yönelik birçok söylenti var. Kundaklama mıdır nedir ne değildir bunun çok acilen Türkiye’nin birliği bütünlüğü açısından çok önemli ortaya çıkarılması lazım. İkincisi kundaklama ile ilgili bir sonuca varılırsa, bu kanun çıkarılmalı ki, bunu yapanların, kundaklayanların terör suçlusu sayılması. Bir diğeri de buralara eğer beton yapılırsa bunun yıkılmasına dair bir kesin kararın olması. Ve tekrar yanan ağaçların yerine ağaç dikilmesi, bu millet diker ağacını merkezi bütçeye yük olmayız. Bunların takipçisi olacağız. Buradan ders çıkarmak, bilgi çıkarmak ve onun gereğini yapmak lazım. Başlangıçta verilen sözlerin takibi konusunda şahsen takipçisi olacağım her aşamada vatandaşımızı bilgilendireceğiz.

'Biz Anayasa Mahkemesi'ne parmak sallamıyoruz'

“Turizm yasası ya da torba yasada çıkan konuyla ilgili herhangi bir şüpheli durum vardıysa Ana Muhalefet Partisi CHP bildiğim kadarıyla çalışıyor maddeler üzerinde Anayasa Mahkemesi’ne götürüleceğini biliyorum, Anayasa Mahkemesi nasıl bir karar verir onu bilemem biz Anayasa Mahkemesine parmak sallamıyoruz. Duruma göre bakılacak ama verilen sözlerini takibini yapacağız, buralarda beton görmeyeceğiz.”