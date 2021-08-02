Abdurrahman Dilipak'tan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca için olay iddia! Görevli sunucusu mu?

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak sosyal medya hesabından yaptığı aşı karşıtlığını uç noktalara taşıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca için provakatif bir iddia da bulunup hükümet için "Bu adamlarla buraya kadar" dedi.

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Aşı karşıtlığıyla bilinen gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile hükümeti hedef aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs sürecindeki söylemlerine tepki gösteren Dilipak, Koca'yı Dünya Sağlık Örgütü'nün propaganda için görevli sunucusu olmakla suçladı. Seçim mesajını hatırlatan Dilipak "Bu adamlarla buraya kadar" dedi.

Dilipak sosyal medya hesabından şunları söyledi: "Sağlık bakanı, DSÖ'nün Halka karşı propoganda için görevli sunucusu mu? Bakın bu işler böyle gitmez. Gitmiyor, görün artık. Yola çıktıklarınız, yolda bulduklarınız, hasbiler, hesabiler derken geldik buraya.. Bu adamlarla buraya kadar. seçim sonrası alınan mesaj neydi."

Mikrobu üreten de aşıyı satan da onlar

Dilipak aşı komplosuna ilişkin iddialarını sürdürerek "Ve biz global çete ile tam bir uyum içinde değil miyiz CoVID cephesinde, aşı cephesinde, İstanbul sözleşmesi, Lanzarote cephesinde. İstanbul sözleşmesinden çekilmiştik değil mi, O sözleşme yoksa CEDAW var, bunların iç hukuktaki uzantısı yasalar var. Bunlar sağı da solu da eğitir ve donatır. Tavşana kaç tazıya tut derler. Kontrollü bunalım stratejisi yani. Mikropu üreten de ilacını satan da, kuralları koyan da hastahane donanımı sağlayan da, aşıyı satan da onlar. Maksat dostlar alışverişte görsün." dedi.