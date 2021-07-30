Ankara Kovid-19 Yoğun Bakım Ünitesi görüntülendi! Aşı olmayan bin pişman!
AA ekibi, Kovid-19 salgınıyla mücadelede büyük rol üstlenen Ankara Şehir Hastanesi bünyesindeki Genel Hastanenin Kovid-19 Yoğun Bakım Ünitesi'nde, neredeyse tamamı aşı olmamış kişilerden oluşan hastaların yaşamla ölüm arasındaki zorlu mücadelesini görüntüledi. Solunum sıkıntısı nedeniyle oksijen cihazına bağlı şekilde tedavi gören 46 yaşındaki Yasin Yavaş "Aşı olmamıştım, hep erteledim, Hayatımla oynadım. Kimse aşısını ihmal etmesin." dedi.
Türkiye'nin en kapsamlı yoğun bakım hizmetinin verildiği, koronavirüs salgınıyla mücadelede büyük rol üstlenen Ankara Şehir Hastanesi bünyesindeki Genel Hastanenin Kovid-19 Yoğun Bakım Ünitesi'nde, neredeyse tamamı aşı olmamış kişilerden oluşan hastaların yaşamla ölüm arasındaki zorlu mücadelesi görüntülendi.
Burada solunum sıkıntısı, nefes darlığı nedeniyle yüksek akımlı oksijen cihazına bağlı şekilde tedavi gören 46 yaşındaki iki çocuk babası Yasin Yavaş, bir haftadır yoğun bakımda olduğunu ve durumunun iyiye gittiğini söyledi.
Oksijen cihazına bağlı olduğu için zorlukla konuşabilen Yavaş, "Ben aşı olmamıştım. Hep erteledim, havaya girdim, sonra olurum diyerek basite aldım. Hayatımla oynadım. Kimse aşısını ihmal etmesin. Yemesin, içmesinler acil olarak aşılarını olsunlar. Yoksa hayatlarıyla oynarlar." dedi.
Yaşının ileri olmadığına dikkati çeken Yavaş, 11 ve 15 yaşındaki iki kızı ile eşini çok özlediğini vurgulayarak, ailesine, "Eşimi, kızlarımı çok seviyorum. Haftaya çıkacağım ve yanınıza geleceğim inşallah." mesajını iletti.