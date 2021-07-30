Ankara Kovid-19 Yoğun Bakım Ünitesi görüntülendi! Aşı olmayan bin pişman!

Oksijen cihazına bağlı olduğu için zorlukla konuşabilen Yavaş, "Ben aşı olmamıştım. Hep erteledim, havaya girdim, sonra olurum diyerek basite aldım. Hayatımla oynadım. Kimse aşısını ihmal etmesin. Yemesin, içmesinler acil olarak aşılarını olsunlar. Yoksa hayatlarıyla oynarlar." dedi.