Mustafa Murat Ayhan kimdir Azra Gülendam'a tecavüz etti 5 parçaya böldü!

ANTALYA'da 5 gündür aranan üniversite öğrencisi 26 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan kahreden haber geldi. Azra Gülendam Haytaoğlu 48 yaşındaki Mustafa Murat Ayhan tarafından tecavüze uğradı. Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cesedini 5 parçaya bölen Mustafa Murat Ayhan gözaltına alındı. Peki kimdir Azra Gülendam Haytaoğlu?

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ANTALYA'da 5 gündür aranan, sosyal medyada kayıp ilanı birçok vatandaş tarafından paylaşılan Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan kahreden haber geldi. Üniversite öğrencisi 26 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cesedi ormanlık alanda 5 parçaya ayrılmış şekilde bulundu. Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldüren kişinin ise emlakçı Mustafa Murat Ayhan olduğu ortaya çıktı. Mustafa Murat Ayhan'ın Azra Gülendam Haytaoğlu'na tecavüz ettiği ve boğarak öldürdüğü ortaya çıktı. Bu kahreden haberin ardından Azra Gülendam Haytaoğlu'nun hayatı merak edildi. Peki kimdir Azra Gülendam Haytaoğlu?

Tecavüz edip öldürdü

Üniversiteli genç kıza emlakçı Mustafa Murat Ayhan'ın evinde cinsel saldırıda bulunup, boğarak öldürdüğü ortaya çıktı. 48 yaşındaki katil zanlısı emlakçı genç kızın cesedini banyoda 5 parçaya ayırmış.

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cesedi valizle ormana gömen Mustafa Murat Ayhan gözaltına alındı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu’ndan ailesi 5 gündür haber alamıyodu. Son olarak Lara bölgesinde görüldüğü belirtilen Haytaoğlu'nun ailesi, günlerdir sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışıyordu.

Olay nasıl olmuştu: Tartışma sırasında genç kız, ablasına, “Ben biraz hava alacağım” diyerek kimliğini almadan evden çıktı. Eve dönmeyince ablası Ezgi Haytaoğlu, kardeşini telefonla aradı. Azra Gülendam Haytaoğlu telefonda, ablasına, “Bir kafede koronavirüs geçirmiş bir abiyle oturuyorum, beni çok iyi anlıyor. Bugün onunla kalacağım” diyerek telefonu kapattı. Bir daha da kendisine ulaşılamadı.