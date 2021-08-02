FOX TV Zuhal Topal ile Sofrada bitti! Zuhal Topal'ın yeni kanalı Esra Erol'u kahreder
FOX TV'de Zuhal Topal ile Sofrada programı para yüzünden bitti. Zuhal Topal yeni bir kanalla anlaştı deniyor. Esra Erol bu haberi duyarsa vereceği tepki merak konusu.
2018 yılından beri Fox TV'de Zuhal Topal'la Sofrada programını sunan Zuhal Topal, yeni sezon öncesi sözleşmesini feshederek kanalla ilişkisini sonlandırdı. Uzun zamandır programın sunuculuğunu üstlenen Topal'ın yeni sezon için zam talep ettiği ancak oran yüksek bulununca kanal yönetimi tarafından kabul edilmediği ileri sürüldü.
Medya kulislerinden deprem etkisi yaratan bu gelişmenin hemen ardından asıl bomba söylentiler dilden dile yayılmaya başladı.
44 yaşında Zuhal Topal'ın ilk olarak TV8'e transfer olacağı öne sürüldü. Program formatı nedeniyle Acun Ilıcalı ile davalık olan Zuhal Topal ile ilgili bu iddia kafaları karıştırdı.
Topal TV8 iddiasıyla ilgili sessizliğini korurken ortaya atılan yeni iddia olay oldu. Zuhal Topal yeni sezon için anlaştığı kanalın TV8 değil, ATV olduğu öne sürüldü. Magazin sitelerinde yer alan bu iddia olay oldu.