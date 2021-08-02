Bursa'da piknik alanlarına ateş yakılması yasağı

Bursa'da piknik ve mesire yerleri ile Uludağ Milli Parkı sınırları içindeki tüm alanlarda 1 Eylül'e kadar ateş yakılmasına izin verilmeyecek.

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Bursa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Bursa Valisi Yakup Canbolat başkanlığındaki "Bursa İli Orman Yangınlarını Önleme Mücadele Komisyonu"nun aldığı kararla Bursa ve ilçelerindeki bütün piknik ve mesire yerleriyle Uludağ Milli Parkı sınırları içindeki tüm alanlarda 1 Eylül'e kadar mangal, semaver, kamp ateşi ve kontrollü ateş yakmak yasaklandı.

Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 6831 Sayılı Orman Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 5271 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu gereği işlem yapılması kararlaştırıldı.