Antalya'da kayıp Azra Gülendam cinayeti! Mustafa Murat Ayhan'ın itirafı kan dondurdu

ANTALYA'da 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan korkunç bir haber geldi. Koronavirüs testi pozitif çıkınca ablasıyla tartışıp evi terkeden genç kızı, tanıştığı emlakçı tecavüz edip öldürmüş. 48 yaşındaki Mustafa Murat Ayhan, genç kızın cesedini parçalara bölüp valizle ormana gömmüş.

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Antalya'da kayıp olan üniversite öğrencisi gazetecilik adayı 26 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan kötü haber geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, genç kızın son olarak Konyaaltı ilçesindeki inşaat mühendisi ve emlak işiyle uğraşan Mustafa Murat Ayhan ile görüştüğünü tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, MOBESE ve güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Görüntülerde Ayhan’nın evinden defalarca valizler çıktığını tespit eden ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

İfadesinde itiraf etti : Boğdum cesedi 5 parçaya böldüm

Katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan sorgusunda cinayeti şöyle anlattı:

-"Azra, 28 Temmuz'da beni aradı. Buluştuk. Evde birlikte yemek yedik. Alkol aldık. Bu sırada aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp cesedini 5 parçaya ayırdım. Cesedin parçalarını valize koyup Kepez ilçesi Varsak ormanlık alanda gömdüm"

Cinayet itirafının ardından katil zanlısı, belirtilen adreste cesedin yerini gösterdi. Adrese giden ekipler, genç kızın cesedini parçalara bölünmüş halde buldu. Haytaoğlu’nun cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Cinayet zanlısı Ayhan'nın ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Koronavirüs testi pozitif çıkınca ablasıyla kavga etti

Azra Gülendam Haytaoğlu, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde okuyordu. Ablası Ezgi Haytaoğlu’nun yanında kalıyordu. Azra Gülendam Haytaoğlu, bazı belirtiler hissedince, 28 Temmuz 2021 günü hastaneye giderek test yaptırdı. Test sonucu pozitif çıktı. Testinin pozitif çıktığını ablasıyla paylaştı. Ablası sinirlenerek, dikkat etmediği için hastalığa yakalandığını söyledi. Bunun üzerine aralarında tartışma başladı.



Tartışma sırasında genç kız, ablasına, “Ben biraz hava alacağım” diyerek kimliğini almadan evden çıktı. Eve dönmeyince ablası Ezgi Haytaoğlu, kardeşini telefonla aradı. Azra Gülendam Haytaoğlu telefonda, ablasına, “Bir kafede koronavirüs geçirmiş bir abiyle oturuyorum, beni çok iyi anlıyor. Bugün onunla kalacağım” diyerek telefonu kapattı. Bir daha da kendisine ulaşılamadı.