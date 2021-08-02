Zülfü Livaneli 'acil' diyerek yangın için çağrı yaptı

Zülfü Livaneli belediye ve yurttaşlar dışında müdahale olmadığını iddia ederek "acil" diyerek yangın için çağrıda bulundu.

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Sanatçı ve yazar Zülfü Livaneli, acil notuyla sosyal medya hesabından "Yangın süratle Bodrum'a doğru geliyor, belediye ve yurttaşlar dışında hiçbir müdahale yok" paylaşımını yaptı.

Livaneli paylaşımında, "ACİL ACİL ACİL Rüzgâr ters yöne döndü, yangın süratle Bodrum'a doğru geliyor. Belediye ve yurttaşlar dışında hiçbir müdahale yok. Bir Rus uçağı İzmir’de bekletiliyor. Acil olarak olarak kalkmalı." ifadesini kullandı.