BIST 1.399
DOLAR 8,36
EURO 9,95
ALTIN 486,44
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ukrayna'dan Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine büyük destek

Ukrayna'dan Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine büyük destek

Ukrayna'nın, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye gönderdiği 2 uçağın dün 18 uçuş gerçekleştirerek, yangından etkilenen bölgelere 144 ton su boşalttığı açıklandı.

Abone ol

Ukrayna Devlet Acil Servisinden yapılan açıklamada, operasyonun başlangıcından bu yana alevlerden etkilenen bölgelere 34 uçuşla 272 ton su boşaltıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Türkiye'ye gönderilen 2 AN-32 P tipi uçağın dün gerçekleştirdiği 18 uçuş kapsamında, Antalya bölgesinde yangından etkilenen bölgelere 144 ton su attığı belirtildi.

Ukrayna, 30 Temmuz'da orman yangınlarıyla mücadelesine destek için Türkiye'ye 2 AN-32 P tipi uçak ile özel destek ekibi göndermişti.

ÖNCEKİ HABERLER
30 Ağustos hangi gün Zafer Bayramı 3 gün tatil olacak mı?
30 Ağustos hangi gün Zafer Bayramı 3 gün tatil olacak mı?
Bakan Ziya Selçuk duyurdu! Okulların pansiyonları açıldı
Bakan Ziya Selçuk duyurdu! Okulların pansiyonları açıldı
Denizli'de çekiç çivi kullanıp yapıyor! Eserleri görenleri büyüledi
Denizli'de çekiç çivi kullanıp yapıyor! Eserleri görenleri büyüledi
Mustafa Varank gazete küpürünü paylaştı yerel gazetecinin isyanı: Bu kadar yalan olmaz
Mustafa Varank gazete küpürünü paylaştı yerel gazetecinin isyanı: Bu kadar yalan olmaz
Burak Elmas, Morutan'ı yalanladı! Falcao ve Feghouli açıklaması bomba
Burak Elmas, Morutan'ı yalanladı! Falcao ve Feghouli açıklaması bomba
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu yaptığınız yanlıştır
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu yaptığınız yanlıştır
Türkiye Değişim Partisi Lideri Mustafa Sarıgül'den Afet günlerinde asla siyaset yapmayız
Türkiye Değişim Partisi Lideri Mustafa Sarıgül'den Afet günlerinde asla siyaset yapmayız
Silivri’de denize giren genç boğularak hayatını kaybetti
Silivri’de denize giren genç boğularak hayatını kaybetti
Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı Bakan Mehmet Muş açıkladı
Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı Bakan Mehmet Muş açıkladı
Denizli'de gözü dönmüş kayınpeder dehşet saçtı! Kızının gözü önünde...
Denizli'de gözü dönmüş kayınpeder dehşet saçtı! Kızının gözü önünde...