İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu yaptığınız yanlıştır

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi kahreden yangınlar hakkındaki sözlerine tepki gösterdi. Bakan Soylu, CHP Genel Başkanı'na seslenerek, "Bu yaptığınız yanlıştır" dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ve Kültür Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Yargın Koordinasyon Merkezinde basın açıklaması yaptı.

Sobataj iddiaları için Soylu, "300'e yakın ihbar geldi, her biriyle ilgileniyoruz" dedi. "Birileri bizi birbirimize kışkırtmak istiyor" ifadelerini kullanan Süleyman Soylu Kılıçdaroğlu'na da tepki gösterdi. Soylu, "Ana muhalefet partisi genel başkanından bir istirhamımız var biz 'Şehirler belediyelerin görev alanındadır" diye bir şey söylemedik. Eğer siz dönüp bizim ormanları rant için yaktığımızı söylerseniz bu yanlıştır" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları şu şekilde:

Birinci odağımız yerleşim yerleri olmak durumunda kaldı. Marmaris'teki yangın devam ediyor, şu anda stabil. Köyceğiz'de yangın dağlık arazide devam ediyor, yerleşim yerlerinden uzak. Buradaki yangın önemli ve yaygın bir yangın. Kara birliklerinin gücünü de arttırarak bugün de özellikle karadan ve havadan ciddi tahkimatla Milas yangınımıza müdahale ediyor olacağız.

Seydikemer'de 2 yangın devam ediyor, diğer yangınlara göre ciddiyeti daha az. Gündoğmuş yangını devam ediyor, Manavgat devam ediyor, Gündoğmuş'un tahliye edilmesi söz konusu. Tunceli Hozat yeni bilgi geldi, şu anda kontrol altına alındı. Isparta'da Sütçüler mevkiinde bir yangın daha çıktı.

Tüm zamanların en düşük nemi

Termik santralle ilgili şimdilik problem yok gözüküyor, rüzgar da o yönde esmiyor. Bir problem olursa karşı ateş ve diğer tekniklerle müdahale etmek için arkadaşlarımız gereken tahkimatı yaptı. Havanın 40 derecenin üzerinde olduğu, rüzgarın estiği günleri yaşıyoruz.

Yarın da tüm zamanların en düşük nemi ile karşı karşıya kalacağız. Normal şartlarda yüzde 30'un altında nemin olmaması gerektiğini düşünüyoruz.

Tüm yangınlara 16 uçak, 51 helikopter, 850'nin üzerinde arazöz, 5 bin zerinde personelle müdahalemiz devam ediyor. Uçaklar konusunda alan yaygın olduğu için ama defalarca sortiler de yapılıyor. Muğla'da sabahtan binden fazla helikopter sortisi ve 3 bin tondan fazla su atıldı.

Yerleşim yerleri odaklı gidiyoruz, maalesef ormanlarımızı bırakmak durumunda kalıyoruz.

"Bir genel başkanın söylemesi üzücüdür"

İlk yağmurlarla dikime başlıyoruz. Anayasanın 169. maddesi asla ve asla orman alanları daraltılamaz diyor, bunun istisnaları var. Bu istisnaların içinde rahmetli Özal'dan beri 40 yıldan beri olan konu, turizm alanı tahsis edilecekse edilir.

Kurumlardan görüş alınır, turizm alanı ilan edilecekse edilir. Bunun için ormanların yakılması gibi spekülasyonların yapılması yanlıştır. Bir genel başkanın söylemesi üzücüdür. Ormanları kimse yakamaz, böyle hainler varsa cezasını adli merciler verecektir. Provokasyonlara dikkat etmemiz lazım.

Amfibik uçaklar tercihimiz. Rusya, Azerbaycan, İspanya gibi ülkelerden gelen yardım taleplerine 'tamam' dedik. Bu yardımlar yavaş yavaş geliyor. Her uçağın faydası var burada. Her gelen yardımı kabul etmiyoruz. 5 tonun altında kalan uçaklar sıkıntı olabiliyor. Sahada çalışan 16 uçak, 51 helikopter var. İHA'larımız, insansız helikopterlerimiz var.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da son durumla ilgili şunları söyledi:

Devletin bütün kurumları ayırt etmeden söylüyorum, yangınların bir an önce söndürülebilmesi için çaba sarf ediyor. Pandemi geçirdik, tüm sağlık çalışanlarımıza moral verdik. Şimdi de buranın önde gelen kahramanları var, ormancılar... Ateşin üzerine giden insanlar. Hepimizin ciğerleri yanıyor, doğru. Bir ağaç büyütmek için çaba sarf eden ormancıların bedenleri yanıyor. Bir vekilin paylaşımını gördüm, üzüldüm.

'Geldim bir ormancı görmedim.' Göremezsin tabi, ateşin içinde ormancı. Dün 13 ormancı Antalya'da yangının ortasından alındı, kahramanlarımız kurtuldu dedik.

Buradan rant sağlarım düşüncesi sapkın bir düşüncedir. 2 selfie çekmekle sanki yangın söndürülüyor. Buradan herkese siyasi parti gözetmeksizin söylüyorum, herkesin bu konuda kahramanlarımızın morallerini yükseltmek görevimizdir.

Ana muhalefet partisi genel başkanından istirhamımız var. 'Şehirler belediyelerin görev alanındadır' demedik. Eksiği söylersem, tweete yazıp şu da şöyleydi dersem sorumluluk mu bu? Sorumsuzluktur.

Sosyal medyada yüzde 90'ı yalan

Sosyal medyada herkes elinden geleni ardına koymuyor. Sosyal medyada yüzde 90'ı yalandır. İşi olan insanları yangını söndürmeye çalışıyor, işi olmayan insanlar dedikodu yapıyor. Ormanlık alanlarda gezip selfie çekmeyin. Arkadaşlarımızın moralini bozuyor. Araya nifak sokup milletin çalışma güdüsünü aşağıya almayalım. Sayın Genel Başkan 'hadsizler' diyorsunuz. Neyin hadsizliği var burada. Sosyal medyada bu işi körüklemeye çalışan yurtdışından yeni açılmış hesap var. Halkı korkutmak, nefret yaratmak için ortaya koyuyorlar. Gereğini yapıyoruz. Yüzlercesini tespit ettik.