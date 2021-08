2022 maaşları ödemesi ne zaman kaç para ödenecek, ne zaman yatar?

2021 yılında engelli maaşlarına zam yapıldı, 2022 maaşları da denilen engelli maaşları 854 lira 1.024 kuruş oldu. Peki ağustos ayı engelli maaşı ne zaman yatacak? İşte engelli maaşı başvuru şartları ve ağustos ayı ödeme günleri hakkında detaylar..

2021 yılında asgari ücret geçen yıla göre 500 lira arttı, yüzde 21,56 oranında yükseldi ve 2021 için net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu. 2021 yılının Ocak ayından itibaren engelli maaşı ödemeleri zamlı olarak hesaplara yattı. Peki ağustos ayı 2022 maaşları yani engelli maaşları ne zaman yatacak?

Yüzde 40 ile 69 engelli vatandaşlara verilen 537 lira 657 liraya,

Yüzde 70 ve üzeri engelli vatandaşlara ödenen 854 lira 1.024 kuruşa yükseldi

2021 ağustos ayı engelli ne zaman hesaplara yatacak:

2022 sayılı yasa ile engelli maaşı almaya hak kazanan kişiler 2021 nisan engelli maaşları ne zaman hesaba yatacak araştırmaya başladı. Engelli aylığı alan kişilerin her ay hesaplarına düzenli olarak aylıkları yatar. Engelli aylığının hesaba ne zaman yatacağı ise engelli maaşı alan kişinin doğum tarihinin son rakamlarına göre değişir. Örneğin doğum tarihinin son rakamı 0-5 arası olan kişilerin engelli aylığı her ayın 5. günü hesabına yatacaktır. Bu yüzden 2021 ağustos engelli maaşları yattı mı sorusunun cevabı için aşağıdaki listeyi inceleyiniz.

İşte engelli maaşları alma takvimi...

Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her ayın 5 inci günü.

Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her ayın 6 ıncı günü.

Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her ayın 7 inci günü.

Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her ayın 8 inci günü.

Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her ayın 9 uncu günü.

2021 engelli aylığı nereye yatacak: Engelli maaşlarının ödemelerinde yığılma ve kalabalık olmaması için engelli maaşlarının ödeme günleri farklı günlere dağılmıştır. Yukarıda belirttiğimiz engelli aylığı alma takvimi ile engelli maaşını alacak olan kişiler, doğum tarihinin son rakamına göre 2021 Engelli maaşı ödemesini PTT'den gidip çekilebilecek. %40’ın üzerinde engeli olanların alabileceği engelli maaşına başvurmak isteyenler, engelli maaşı başvuru şartları nedir araştırıyor. Engelli maaşı için kişinin %40'ın üzerinde engeli olmasının yanı sıra ev halkının toplam net gelirinin de belirli bir miktarın altında kalması gerekir. Aşağıda engelli maaşı almak isteyenlerin alma şartları ve diğer detaylar yer alıyor.

2021 engelli aylığı ne kadar: 2021 Engelli aylığının miktarı en son asgari ücrete gelen zammın ardından artmıştı. Engelli maaşları, engel yüzde oranına göre değişiklik gösteriyor. Yüzde 40 - 69 engeli olan vatandaşlar 509 liradan 536, yüzde 70'in üstünde engelli olan vatandaşların ise aylığı 763 liradan 804 liraya çıkmıştı. 2021 Ocak engelli aylığı ne kadar merak edenler için cevap geldi.

Engelli maaşı alma şartları: Engelli aylığı alma şartlarının ne olduğunu araştıranlar hemen engelli maaşı almak için başvuru koşullarını inceliyor. Aşağıda engelli maaşı başvuru şartları listelenmiştir. Bu şartları sağlayan kişiler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından engelli aylığı bağlanacaktır.

Yetkili hastaneden alınmış engelli sağlık kurulu raporuna göre “engelli” (engel oranı %40-%69) ve başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli (engel oranı%70 ve üzeri) olan,

kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan,

sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan,

nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan,

mahkeme kararıyla veya doğrudan bir mevzuat gereği bağlanmış herhangi devamlı bir gelire sahip bulunmayan,

her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması, kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olan kişiler ile;

bu koşullara sahip olup kanunen bakmakla yükümlü olunan 18 yaşını tamamlamamış engelli yakını bulunanlar,

bakımının fiilen gerçekleşmesi ve aylık ortalama gelirinin kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olması kaydıyla bu aylıktan faydalanabilir.

2021 engelli maaşı başvurusu için gerekli belgeler neler:

2021 yılında engelli maaşı almak isteyenler engelli maaşı başvurusu için gerekli evraklar nelerdir araştırması yapıyor. Evrakların en önemlisi ise, sağlık kurulundan engel yüzdesini gösteren rapor geliyor.

İşte engelli aylığı başvuru şartları...

2 tane vesikalık fotoğraf

Fakirlik kağıdı

Vukuatlı nüfus kayıt belgesi

Maaş almadığınızı belgeleyen bir resmi kağıt

Mal bildirimi

Dilekçe

Sağlık kurulundan alınan bir rapor