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Şehit orman işçisi Yaşar Cinbaş son yolculuğuna uğurlandı

Şehit orman işçisi Yaşar Cinbaş son yolculuğuna uğurlandı

ANTALYA Manavgat'taki orman yangınına müdahale ederken şehit olan orman işçisi Yaşar Cinbaş, memleketi Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde toprağa verildi.

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53 yaşındaki Yaşar Cinbaş, orman işçisi olarak çalıştığı Manisa'dan Manavgat'ta çıkan yangında görevlendirildi.

Mesai arkadaşı ile birlikte alevlerin arasında kalarak şehit düştü.

Görev başında şehit düştü

Görevi başında şehit olan Yaşar Cinbaş için görev yaptığı Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Ardından da memleketi Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine uğurlandı.

Son yolculuğuna uğurlandı

Şehit için Çay ilçe mezarlığında cenaze töreni yapıldı. Törene şehidin yakınları ile Orman İşletme Müdürlüğü personeli katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Çay ilçe şehitliğinde toprağa verildi.

Şehit Yaşar Cinbaş, evli ve iki çocuk babasıydı. 

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