CHP'li vekil yangınları kahkahalarla izledi! Bakan Mustafa Varank'tan tepki

Antalyalı milletvekili Çetin Osman Budak'ın yangınları takip ederken kahkahalarla güldüğü öne sürüldü. Budak aynı zamanda yangına müdahale eden helikopter sayısını 3 olarak söylemişti. Bakan Varank'tan da iddialara tepki geldi.

Abone ol

Sanayi Bakanı ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalyalı yerel gazetecinin CHP milletvekili hakkındaki iddialarını paylaştı. Milletvekili Çetin Osman Budak'ın yangınlar sırasında kahkahalar attığı öne sürüldü.

Varank şöyle duyurdu: "Manavgat'taki yangınlar sırasında Antalya'da yerel bir gazetecinin yazdıkları. Bir ve beraber olmamız gereken şu günlerde lütfen canı pahasına mücadele eden kahramanlarımızın yanında duralım. Acılardan siyaset devşirmeye çalışanlara fırsat vermeyelim."

Antalya Lider Gazetesi yazarı İbrahim Okumamış, çalışmaları yangın yönetim merkezinde CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'la takip ettiğini, Budak'ın CHP İl Başkanıyla yangını kahkahalar atarak takip ettiğini öne sürdü. Okumamış, CHP'li vekilin 30'un üstünde helikopterin çalışmalara verdiği desteği görmesine rağmen televizyonda "3 helikopterle bu yangın söndürülmez" dediğini aktardı.

Antalya Lider Gazetesi yazarı İbrahim Okumamış, Budak'ın da aralarında bulunduğu CHP'li vekillerin ve CHP'li il başkanının, yangınları Manavgat Ulualan Yangın Yönetim Merkezinde kahkaha atarak takip ettiği iddiasında bulundu. Okumuş, 'Yüreğimizi Yakan Yalanlar' başlıklı yazısında o anları şöyle anlattı:

Siz de ben de Manavgat Ulualan Yangın Yönetim Merkezine idik. CHP İl Başkanı ve diğer milletvekilleri ile kahkahalar atıp gülüşüyordunuz. Bu sırada Ulualan pistine helikopterlerin biri inip diğeri kalkıyor ve yakıt ikmali yapıyordu değil mi? Ama siz ne yaptınız? Televizyona çıkıp, "3 helikopterle bu yangın söndürülmez" diye verdiniz veriştirdiniz. Sizde biliyordunuz ki orada o gün 33 helikopter vardı. Ama yüreğiniz bunu söylemeye yetmedi.