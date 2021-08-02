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İSKİ'den dolandırıcılık uyarısı! Bu duyurulara kanmayın!

İSKİ'den dolandırıcılık uyarısı! Bu duyurulara kanmayın!

İSKİ, son zamanlarda "Siz değerli İSKİ abonelerine özel su arıtma cihazı" ifadesi ile İstanbulluları arayarak arıtma cihazı satılmak istenmesiyle ilgili gelen ihbarlar üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) kendileri adına İstanbulluları arayarak "su arıtma cihazı" satmak istenmesiyle ilgili açıklama yaptı. İSKİ açıklamasında su arıtma cihazı satmak gibi bir uygulamaları olmadığını ifade etti.

Yapılan açıklamada su arıtma cihazı satmak gibi bir uygulamaları olmadığı vurgulandı. İSKİ’den yapılan açıklamada "Bu durumun yönlendirme ve yanıltma amaçlı olduğu açıktır.

Telefon ya da herhangi bir iletişim yoluyla idaremizin adını kullanarak su arıtma cihazı satan kişilere itibar edilmemelidir. Öte yandan, İstanbul’da suyun kalitesi, online izleme uygulamalarıyla takip edilmekte, kaynağından musluklara kadar farklı noktalardan periyodik olarak alınan numuneler akredite olan laboratuvarlarımızda sürekli test edilmektedir.

Analiz neticeleri, İstanbul’un şehir şebeke suyunun tüm parametrelerde dünya standartlarında ve içilebilir olduğunu göstermektedir. Şehir şebeke suyuna ait analiz sonuçları, her ay İSKİ internet sitesinden, (www.iski.istanbul/web/tr-TR/su-kalite-raporlari) düzenli olarak yayınlanmaktadır" denildi.

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