ŞİŞLİ'de üst geçitten düşen kadın yaralandı. Ağır yaralanan ve ilk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Şişli'de üst geçitten düşen kadın ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Harbiye Mahallesi Kadırgalar Caddesi'nde bulunan Maçka Demokrasi Parkı üst geçidinde bir kadın henüz belirlenemeyen nedenle yola düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan ve ilk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayı gören vatandaşlar, kadının düşeceğinin arkadaşları tarafından fark edildiğini, ancak kurtarma girişimlerinin başarısız olduğunu anlattı.

Polis ekipleri, kadının arkadaşlarını ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.