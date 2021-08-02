Covid-19'un sızıntı tarihiyle ilgili yeni açıklama! ABD'den çarpıcı 'Wuhan' raporu

Covid-19'un Çin'deki bir laboratuvardan sızdığı iddiası ABD'de hazırlanan yeni bir rapor ile bir kez daha gündeme geldi. Söz konusu raporda koronavirüsü laboratuvardan sızdığı tarih ile ilgili de çarpıcı bir iddia yer alırken bulaşı arttırmak için virüsün yapısıyla oynandığı öne sürüldü.

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Yaklaşık 200 milyon vaka ve 4.2 milyonu aşkın ölüme yol açan koronavirüs salgınında ABD ile Çin arasında başlayan pandeminin çıkış noktasına dair tartışmalar sürüyor.

ABD'li Cumhuriyetçiler tarafından hazırlanan bir rapor, koronavirüsün Çin'deki laboratuvardan yayıldığını söylüyor. Raporda, ayrıca insanlara bulaşması için virüsün yapısıyla oynandığı belirtiliyor. Belirtilene göre virüs, laboratuvardan 12 Eylül 2019'dan önce kaçtı ve kentte yayılmaya başladı.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'ndeki en üst düzey Cumhuriyetçi Temsilci Mike McCaul, hazırlanan raporu yayınlarken, virüsün kökenleri hakkında iki taraflı soruşturmanın gerekliliği vurgulandı.

"İnsanları enfekte etmek için..."

"Yeterli kanıtlara" işaret edilen raporda, Vuhan Viroloji Enstitüsü'nde (WIV) görevli bilim insanlarının "insanları enfekte etmek için koronavirüsleri değiştirmeye çalıştığı ve bu tür manipülasyonların gizlenebilir olduğu" kaydedildi.

Çin'in Vuhan kenti, ilk koronavirüs vakasının çıkış noktası olarak kabul ediliyor. Pekin yönetimi ise salgının Vuhan'daki tesisten sızdığına dair iddialara karşı çıkarken, örtbas iddialarını da reddediyor.

Fakat söz konusu iddia üzerinde bazı uzmanlar tarafından dikkatle duruluyor. Bazıları ise "koronavirüsün başka bir yerden Vuhan'daki Deniz Ürünleri Pazarı'na getirildiği ve buradan hızla yayıldığı" teorisini destekliyor.

Rapor, "Artık deniz pazarını (virüsün) çıkış noktası olarak tamamen reddetmenin zamanının geldiğine inanıyoruz. Virüsün WIV'den sızdığını ve bunu 12 Eylül 2019'dan bir süre önce olduğunu düşünüyoruz." diyor.

ABD Başkanı Joe Biden, mayıs ayında ABD istihbarat teşkilatlarından virüsün kökenini hızlı bir şekilde araştırmalarını ve 90 gün içinde kendisine bir rapor vermelerini istemişti.

ABD istihbaratının raporu bekleniyor

Mevcut istihbarat değerlendirmeleriyle ilgili bir kaynak, ABD istihbaratının koronavirüsün hayvanlardan mı yoksa Vuhan'daki laboratuvardan mı çıktığı konusunda henüz herhangi bir sonuca varmadığını söyledi.