Ekrem İmamoğlu'ndan Azra Gülendam Haytaoğlu tepkisi: Yeter artık

Katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu için tepki gösteren Ekrem İmamoğlu "Bu caniliği, bu vicdansızlığı aklımız almıyor. Yeter artık!" ifadesini kullandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mustafa Murat Ayhan'ın cinsel saldırıda bulunarak öldürdüğü Azra Gülendam Haytaoğlu'nda dair yaptığı paylaşımda, "Bu caniliği, bu vicdansızlığı aklımız almıyor. Yeter artık!" ifadesini kullandı.



İmamoğlu paylaşımında şunları kaydetti:



"Cinsel saldırıya uğrayarak vahşice yaşamına son verilen Azra Gülendam Haytaoğlu'na Allah'tan rahmet diliyorum."