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Honda modellerinde ağustos ayına özel kampanya

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Honda modellerinde ağustos ayına özel kampanya

Honda’nın yüksek donanım paketleri ve sürüş performansıyla en çok tercih edilen modeli Civic ile SUV modeli CR-V'ye yönelik ağustos ayına özel kredi kampanyası başladı.

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Markadan yapılan açıklamaya göre, tüketiciler, teknolojisinde Honda mühendisliği imzasını taşıyan, standart versiyonlarında zengin donanım paketleri sunan, sürüş performansı ve yakıt verimliliği ile öne çıkan Civic Sedan modellerine ağustos ayında cazip satın alma seçenekleriyle sahip olabilecek.

Kampanya kapsamında, Honda Civic Sedan modellerine özel 90 bin TL’ye kadar kredi kullanımında yüzde 0,99’dan başlayan faiz oranı ile 12 ay taksit imkanı sunulacak.

Şık tasarımı, güçlü ve verimli motoru, üstün konfor seviyesi, sürüş dinamikleri ve güvenlik donanımlarıyla Honda’nın SUV segmentinde dikkati çeken eden CR-V modeline ilişkin ağustos ayına özel kredi kampanyası kapsamında da 150 bin TL kredi kullanımına yüzde 0,99 faiz oran ve 12 ay vade seçeneği sağlanacak.

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