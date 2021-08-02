Burak Elmas, Morutan'ı yalanladı! Falcao ve Feghouli açıklaması bomba

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Morutan transferini yalanlarken Falcao ve Feghouli ile gelecek sezonda yolların ayrılacağını paylaştı.

Abone ol

Galatasaray'ın FCSB forması giyen Morutan'la görüşme halinde olduğu öne sürülmüştü. Sarı-Kırmızılıların başkanı Burak Elmas, MHK Semineri'nde yaptığı açıklamada transferi yalanladı. Elmas, "Morutan için hiçbir resmi görüşme olmadı. Olmayacak" dedi.

Elmas, Falcao ve Feghouli'nin takımdaki geleceğiyle ilgili de konuştu. Elmas, "İkisiyle de görüştüm, ikisini de gelecek sezon kadroda düşünmüyoruz. Kendilerine kulüp bulmalarını istedik." diye konuştu.

Halil Dervişoğlu konusu...

Elmas, sezonun ikinci yarısında Brentfort'dan kiralanan Halil için ise, "Kulüpler ile aracı kullanmadan görüşüyorum. Halil Dervişoğlu için görüştüm. Kulübü bir karar vermedi henüz. Karar verince tekrar görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.