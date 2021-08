Paylaş Benimle programına nasıl başvuru yapılır TV8 başvuru ekranı

Uzman Psikolog Gökhan Çınar, "Paylaş Benimle" adlı programıyla TV8 ekranlarında başladı. Program, ilginç hayat hikâyeleri vasıtasıyla insanların hayatlarına dokunuyor. Peki Paylaş Benimle programına nasıl başvurulur? Gökhan Çınar Paylaş Benimle programı formatı ne? İşte başvuru yöntemi...

Daha önce dijital platformlarda 'Katarsis' isimli programıyla bilinen Uzman Psikolog Gökhan Çınar, TV8'de yayınlanan "Paylaş Benimle" adlı programla televizyon ekranlarında. Paylaş Benimle, kimi zaman duygusal kimi zaman trajik çeşitli hayat hikâyeleri vasıtasıyla insanların hayatlarına dokunuyor. Peki Paylaş Benimle programına nasıl başvurulur, programın formatı ne?



Paylaş Benimle programına nasıl başvurulur: 37 yaşındaki psikolog Gökhan Çınar, yakında TV 8 ekranlarında yayınlanacak olan "Paylaş Benimle" programı ile ekranlarında.

Gökhan Çınar, daha önce Youtube'da çektiği "Katarsis" isimli programla tanınıyordu. Her bölüm tanınmış veya tanınmayan isimlerin hayat hikayelerini internet üzerinden seyircilerle paylaşan Çınar, daha sonra Katarsis programı için dijital platform Exxen ile anlaşmıştı.



Çınar, şimdilerde ise TV8'de yayınlanan "Paylaş Benimle" programı için hazırlıklarını sürdürüyor. Paylaş Benimle programı yapım ekibi, danışman psikolog kadrosu ve birlikte bütün dernek ve ilgili platformlar aracılığıyla programa başvurmuş olan kişilerin hayatına dokunmayı, dönüştürmeyi ve onlara fayda sağlamayı amaçlamakta.



Hayat hikayesini paylaşmaya gönüllü olan herkesin başvuruda bulunabildiği programda, yetişkin olan, her yaştan Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden bireyler, aileler yer alabilecek.



Paylaş Benimle başvuru formu nasıl doldurulur: Programa başvurunun nasıl yapılacağı ise merak konusu oldu. Öncelikle bu linkte yer alan formu doldurmalısınız: https://www.paylasbenimle.tv/ Ardından tüm bilgilerden sonra bir adet veya daha fazla fotoğrafınızı yüklemelisiniz. Gereken tüm bilgileri eksiksiz doldurduktan sonra "Onayla" kısmına tıklamanız yeterli.

Paylaş Benimle Gökhan Çınar kimdir: Gökhan Çınar 37 yaşındadır. 1983 İstanbul doğumlu olan Gökhan Çınar, Psikoloji eğitimini Haliç Üniversitesi’nde YÖK Burslu olarak tamamladığı 2006 yılında Maltepe Üniversitesi’nin Klinik Psikoloji yüksek lisans programına kabul edildi. Lisans eğitimi süresinde, yüksek lisans sürecinde ve sonrasında Balıklı Rum Hastanesi ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde nevroz ve psikoz servislerinde stajına ve psikolog olarak çalışmalarına devam etti. Türk Psikologlar Derneği’nin bir üyesi olarak alanda çalışmalarına devam ederken, yüksek lisans tezi olarak “Mesleki Adanmışlık” konusunda kapsamlı bir araştırmayı sürdürdü ve yüksek lisansını tamamladı.

Gökhan Çınar, Yetişkin, Ergen ve Çocuk Objektif/Projektif Testler eğitimini alarak bir çok kişilik, zeka, dikkat, gelişim ve algı testinin uygulamasında yetkinlik kazandı. “Teoriden Pratiğe Psikodinamik Yaklaşımlar” eğitimini aldı. Türk Psikologlar Derneği’nde aldığı Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi sonrasında üç yıl Dr. Çağla Gülol ile bu yaklaşımda süpervizyon çalışmalarına devam etti. Davranış Bilimleri Enstitüsü’nden aldığı EMDR eğitimi ile alandaki çalışmalarını sürdürdü. 2014-2018 yılları arasında Geştalt Terapi Derneği’nde Prof. Dr. Ceylan Daş tarafından verilen dört yıllık Geştalt Terapi Eğitimi’ni ve yaşantı gruplarını tamamladı. Bu dönemde ergen ve yetişkin psikoterapisti olarak alanda çalışmalarına devam etmektedir.

Meslek hayatı boyunca psikoterapi seansları ve yer aldığı eğitimlerde kendisini daha yakın bulduğu Ergenlik Dönemi ile ilgili birçok eğitim, seminer, oluşum ve çalışmada yer almıştır. İstanbul’da kurucu ortaklarından biri olduğu Keşif Psikoloji’de psikoterapi alanında çalışmaya devam eden Gökhan Çınar, Oyun Terapileri Derneği’nin de kurucu üyelerinden biridir. Doktora eğitimini Sinema-Tv alanı üzerine sürdürmektedir. Küçük yaşlardan itibaren medyada sunucu, yapımcı ve içerik üreticisi olarak görev almaktadır. 2019 yılında “Utançla Yüzleşmek” başlıklı bir TEDx konuşması yapmıştır ve Türkiye’de ve yurt dışında çeşitli seminer ve etkinliklerde konuşmacı olarak yer almayı sürdürmektedir. Kafa Dergisi’nin yazarı, “Geçecek mi?” isimli kitabın yazarı, ortağı olduğu dijital platform Bana Göre Tv’de yayınlanan “Katarsis” ve “Katarsis X-TRA” programlarının yapımcısı olarak çalışmalarına devam etmektedir.