BIST 1.404
DOLAR 8,35
EURO 9,93
ALTIN 486,23
HABER /  GÜNCEL

Muğla Emniyet Müdürü'nden orman yangınları sonrası önemli plaka uyarısı! İtibar etmeyin

Muğla Emniyet Müdürü'nden orman yangınları sonrası önemli plaka uyarısı! İtibar etmeyin

MUĞLA İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu, sosyal medya hesaplarından 'Ormanları yakanların kullandığı araçların plakaları' başlığıyla yapılan paylaşımların gerçek dışı olduğunu belirtip, itibar edilmemesini istedi.

Abone ol

Köyceğiz, Milas ve Marmaris'te devam eden yangınları söndürme çalışmalarının sürdüğünü hatırlatan İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu, "Görevlilerimizin yanında olan halkımıza minnettarız. Gece-gündüz demeden orman, itfaiye ve güvenlik güçlerimize destek oluyorlar. Yangın döneminde sosyal medyada 'Ormanları yakanların kullandığı araçların plakaları' başlığıyla paylaşımlar yapılıyor. Paylaşımlar gerçek dışıdır. Amaç kaos ortamı yaratmak. İnsanlarımızı birbirimize düşürmeye çalışanlar hakkında yasal işlemler başlatıldı. Vatandaşlarımızı sağduyulu olmaya davet ediyorum. Lütfen kimse bu paylaşımlara itibar etmesin" dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Antalya'dan yürek yakan görüntüler! İşte yangında yok olan Kalemler Mahallesi
Foto Galeri Antalya'dan yürek yakan görüntüler! İşte yangında yok olan Kalemler Mahallesi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bakanlar Kurulu günü son anda değişti! Aşı kısıtlamaları konuşulacaktı
Bakanlar Kurulu günü son anda değişti! Aşı kısıtlamaları konuşulacaktı
Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldüren Mustafa Murat Ayhan'ın ifadesi
Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldüren Mustafa Murat Ayhan'ın ifadesi
Abdullah Gül'den dikkat çeken 'orman yangınları' mesajı: Üzüntüyle takip ediyorum
Abdullah Gül'den dikkat çeken 'orman yangınları' mesajı: Üzüntüyle takip ediyorum
Ukrayna'dan Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine büyük destek
Ukrayna'dan Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine büyük destek
Bakan Ziya Selçuk duyurdu! Okulların pansiyonları açıldı
Bakan Ziya Selçuk duyurdu! Okulların pansiyonları açıldı
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kuraları çekildi
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kuraları çekildi
Denizli'de çekiç çivi kullanıp yapıyor! Eserleri görenleri büyüledi
Denizli'de çekiç çivi kullanıp yapıyor! Eserleri görenleri büyüledi
Mustafa Varank gazete küpürünü paylaştı yerel gazetecinin isyanı: Bu kadar yalan olmaz
Mustafa Varank gazete küpürünü paylaştı yerel gazetecinin isyanı: Bu kadar yalan olmaz
Paylaş Benimle programına nasıl başvuru yapılır TV8 başvuru ekranı
Paylaş Benimle programına nasıl başvuru yapılır TV8 başvuru ekranı
Burak Elmas, Morutan'ı yalanladı! Falcao ve Feghouli açıklaması bomba
Burak Elmas, Morutan'ı yalanladı! Falcao ve Feghouli açıklaması bomba