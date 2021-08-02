BIST 1.399
DOLAR 8,36
EURO 9,95
ALTIN 486,44

Antalya'dan yürek yakan görüntüler! İşte yangında yok olan Kalemler Mahallesi

Antalya'dan yürek yakan görüntüler! İşte yangında yok olan Kalemler Mahallesi

ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında ilk günde alevlerin esiri olan bir çok evin yandığı Kalemler Mahallesi havadan drone ile görüntüledi. Görüntüler bir kez daha yürekleri sızlattı.

Antalya'dan yürek yakan görüntüler! İşte yangında yok olan Kalemler Mahallesi

Manavgat ilçesinde 5 gün önce, 4 farklı noktada aynı anda başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. 

17
Antalya'dan yürek yakan görüntüler! İşte yangında yok olan Kalemler Mahallesi

Yangının ilk çıktığı noktalardan biri olan Kalemler Mahallesi alevlerle yerle bir oldu. 

27
Antalya'dan yürek yakan görüntüler! İşte yangında yok olan Kalemler Mahallesi

Yerleşik yabancılarında yaşadığı mahalledeki tüm evler yandı. Restore edilen bir çok taş ev ve ahşap yapıların yıkıldığı görüldü. 

37
Antalya'dan yürek yakan görüntüler! İşte yangında yok olan Kalemler Mahallesi

Savaş alanının andıran mahalledeki görüntü havadan drone ile görüntülendi. 

47