Abdullah Gül'den dikkat çeken 'orman yangınları' mesajı: Üzüntüyle takip ediyorum

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Gül, "Büyük bir üzüntüyle takip ediyorum" dedi.Abone ol
Türkiye'nin birçok noktasında 6 gündür devam eden orman yangınlarına ilişkin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, mesaj paylaştı.
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Gül, şu ifadeleri kullandı:
"Ormanlarımızdaki yangınları günlerdir büyük bir üzüntüyle takip ediyorum. Allah bu felaketle mücadele edenlere kolaylık versin, yangınlarda hayatını kaybedenlere rahmet etsin."