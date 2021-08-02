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Abdullah Gül'den dikkat çeken 'orman yangınları' mesajı: Üzüntüyle takip ediyorum

Abdullah Gül'den dikkat çeken 'orman yangınları' mesajı: Üzüntüyle takip ediyorum

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Gül, "Büyük bir üzüntüyle takip ediyorum" dedi.

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Türkiye'nin birçok noktasında 6 gündür devam eden orman yangınlarına ilişkin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, mesaj paylaştı.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Ormanlarımızdaki yangınları günlerdir büyük bir üzüntüyle takip ediyorum. Allah bu felaketle mücadele edenlere kolaylık versin, yangınlarda hayatını kaybedenlere rahmet etsin."

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