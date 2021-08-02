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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp bronz madalya kazandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp bronz madalya kazandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp, bronz madalya mücadelesinde İranlı Amin Mirzazadeh'i yenerek madalyanın sahibi oldu.

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10. gününde güreşten sevindirici haber geldi.  milli güreşçi Rıza Kayaalp, bronz madalya mücadelesinde İranlı Amin Mirzazadeh'i yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Makuhari Messe'de grekoromen stil 130 kiloda Kayaalap, madalya mücadelesinde İranlı Amin Mirzazadeh ile karşı karşıya geldi. Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen ve peş peşe çırpmayla bir anda 7-0 öne geçen milli sporcu ilk yarıyı bu skorla önde geçti. İkinci devrede savunmada kalan milli sporcu, 2 sayı verse de karşılaşmayı 7-2 kazandı.

Kayaalp, Tokyo 2020'de bronz madalya alarak olimpiyatlardaki üçüncü madalyasına ulaştı.

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