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BEDAŞ kesinti sorgulama 2 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ kesinti sorgulama 2 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

Türkiye’nin birçok yerinde yaşanan elektrik arızalarının ardından BEDAŞ, Boğaziçi Elektrik, elektrik arıza sorgulama araştırılıyor. BEDAŞ, Boğaziçi Elektrik, iletişim telefon numarası arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Ege bölgesi başta olmak üzere, Marmara ve diğer bölgelerde yaşanan elektrik kesintilerinin ardından elektrik arıza sorgulama yapılıyor ve elektrik arıza telefon numaraları araştırılıyor.

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BEDAŞ, Boğaziçi Elektrik, elektrik arıza sorgulama! BEDAŞ, Boğaziçi Elektrik, telefon numarası arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Türkiye'nin birçok yerinde peş peşe elektrik kesintisi yaşandığı belirtiliyor. Birçok bölgede yaşanan elektrik kesintisinin ardından BEDAŞ, Boğaziçi Elektrik, elektrik arıza sorgulama yapılıyor. BEDAŞ, Boğaziçi Elektrik, elektrik arıza telefon numarası araştırılıyor.

BEDAŞ Boğaziçi elektrik sorgulama: 

İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu birçok kentte elektrik kesintileri yaşanıyor. Öte yandan BEDAŞ, CK Enerji Boğaziçi Elektrik ve gibi sitelere de erişim sağlanamıyor.

BEDAŞ telefon numarası

Aciliyet içeren istek ve önerileriniz için ALO 186 BEDAŞ Çağrı Merkezini 7/24 arayabilirsiniz.

Elektrik kesintisi olan yerler: 

İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Aydın, Muğla, Kayseri, Mersin, Tekirdağ illerinin birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşandığı belirtiliyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

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