Bodrum yangınında son durum! Belediye Başkanı Ahmet Aras açıkladı

MUĞLA Bodrum'da 4 bölgede yangınlar sürüyor... Bodrum'da söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Son durumu Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras açıkladı.

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TÜRKİYE'nin tatil beldelerini saran yangınlar son sürat devam ediyor. O yerlerden biri de Bodrum... İlçede 4 noktada yangın var. Bazı yerlerde yangın kontrol altına alınsa da rüzgarın yön değiştirmesi sebebiyle alevlerin yeniden canlanma ihtimali var.

Bodrum'da Armutçuk mevkisi, Gökpınar, Yeniköy, Yukarı ve aşağı Mazı mahallelerini tehdit eden yangınlar sürüyor. Yangın söndürme çalışmalarına bizzat katılan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras son durumu açıkladı. Başkanın verdiği bilgiler şöyle:

-Armutçuk çocuk mezarlığı yakınında devam eden bir yangın var. Buralar kısmen kontrol altına alındı. Aşağı ve yukarı mazı mahallelerindeki yangınlar da kısmen kontrol altında.

-Yeniköy'de devam eden bir yangın var. Bu yangın yüksek kesimlerde. Rüzgarın yön değiştirmesi meskun mahalleri bu yangın tehdit edebilir. Gökpınar tarafında da yangın bölüm bölüm devam ediyor. Alanın çok büyük olduğunu düşünürsek her an soğutma çalışmalarından sonra bile rüzgarla tekrar canlandığını görebiliyoruz.

-Biz karadan ciddi bir güçle sürekli kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Zaman zaman hava desteği de geliyor. Yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Bölgede tatilci kalmadı

-Bu bölgedeki otellerin hepsini boşalttık. Mazı ve Çökertme bölgesinde şu anda tatilci kalmadı. Herkes ya geri döndü ya da güvenli bölgelere geçti. Oradaki yerli halkı da boşalttık.

Bizim orman yangınını söndürme gücümüz yok

-Şu an sahada koordinasyon iyi sağlanıyor. Hem Orman Bölge Müdürlüğümüz hem belediyeler hem diğer ilçelerden gelen destek ekipleri var. Yapmaya çalıştığımız belediye olarak orman yangınını söndürmeye gücümüz yok, sadece meskun mahalleri kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Yangından etkilenenlerin tahliyesini gerçekleştirmeye uğraşıyoruz.

Çökertme yanıyor

-Çok fazla yardım teklifleri var. Gıda ve su gibi yardıma ihtiyacımız yok. Aşırı fazlası var elimizde. Şu anda tek ihtiyacımız yeterli hava desteği ile soğutma işlemenin yapılması. Çünkü bölge çok rüzgarlı bir bölge, sarp kayalar yalçın dağlar var. Kara gücü ile oraları soğutmayı başaramıyoruz. Çökertme'de yangın sürüyor. Çökertme'ye karadan müdahale etme imkanı yok sadece hava desteği ile söndürülebilir.