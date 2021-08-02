Rus şarkıcı İrina Waimer, Antalya'daki yangını alaya alan paylaşımda bulundu

Rus şarkısı İrina Waimer, Antalya'daki yangınla ilgili alaycı pozlar vererek paylaşım yaptı. Gelen tepkiler üzerine Waimer, paylaşımını silip özür mesajı yayınladı.

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Antalya'da yangın çıkan bir bölgede bulunan otelde konaklayan Rus şarkıcı İrina Waimer yangın anlarına dair tepki çeken paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşıma oyun eklentisi koyan Waimer, el ve mimik hareketleriyle alay ederken, arkadan otele yaklaşan dumanlarla fotoğraf çekildi.

Waimer, paylaşımı üzerine tepki çekmesinin ardından gönderisini silerek özür metni yayınladı.

"Türk halkından özür dilerim"

Waimer'ın yayınladığı metinde, "Yapmış olduğum paylaşımın maksadını aşmış olması sebebiyle Türk halkından özür dilerim. Amacım kesinlikle Türk halkını incitmek değildi. En kısa zamanda tüm yaraların sarılması dileğiyle..." ifadeleri yer aldı.

İşte tepki çeken paylaşımlar...