Muhittin Böcek: Siyaset yapmadan 'önce insan' diyerek tüm kurumlarla koordineli çalışıyoruz
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, orman yangınlarıyla ilgili tartışmalara gönderme yaparak Twitter hesabından açıklama yaptı.Abone ol
Manavgat'taki orman yangınları altıncı gününde devam ederken, bölge sakinlerinin tedirgin bekleyişi ve yangın söndürme çalışmalarına katılımları da sürüyor.
İtfaiye araçlarının Konya kara yolu üzerinde tampon bölge oluşturma çalışmalarına, ağaç kesme motoru olan halk ağaç keserek destek verdi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, afet yönetim merkezinden paylaştığı fotoğrafların altına "Afet Yönetim Merkezi'nde ekibimizin mesaisi kesintisiz sürüyor. Ekiplerimiz hem sahada hem merkezde vatandaşlarımızın taleplerini karşılıyor. Siyaset yapmadan, 'önce insan' diyerek tüm kurumlarla koordineli çalışıyor,vatandaşlarımızdan gelen yardımları afetzedelere ulaştırıyoruz." dedi.