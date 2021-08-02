Karar çıktı! İstanbul'da fırınlar aşısızlara ekmek satmayacak! İşte o ilçeler!

Aşı olmayanlara yapılacak kısıtlamaların Bakanlar Kurulu'na gelmesi beklenirken ilk hamle fırıncılardan geldi. Aşı olmayana ekmek bile satmayacaklar!

Abone ol

Geçtiğimiz günlerde Ekmek Üreticileri Sendikası'ndan gelen aşı olmayana ekmek satmayalım önerisine İstanbul'daki bazı ilçelerdeki fırıncılardan hamle geldi ve önümüzdeki hafta uygulama başlıyor.

Koronavirüs vakalarının artmasını gerekçe göstererek İstanbul'un 6 ilçesinin fırıncılar odası temsilcileri bundan sonra aşı yaptırmayanlara ekmek satılmayacağını duyurdu. Aşısızların ekmek alamayacağı İstanbul ilçeleri şöyle duyuruldu: Bakırköy, Güngören, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa ve Esenler.

İstanbul Fırıncılar Odası Esenler Temsilcisi Mustafa Çiçek esnafların bir kapanmaya daha dayanacak güçlerinin olmadığının altını çizerek 39 ilçenin de bu kararı alacağını söyledi.

HES kodu gibi aşı soracağız

Türkiye’de vaka sayılarının yükselişi aşı olmayanlara kısıtlama getirilmesi konusunu yeniden gündeme getirirken Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar da şunları söylemişti: “Biz fırına girene HES kodu gibi, aşı soracağız. Aşı olmayanların hiçbirini fırınımıza sokmayacağız, değil ekmek vermek içeri sokmayacağız. Aşı olanı, durumu iyi olmayanı da fırın başı her gün 20 tane vatandaşa 3’er ekmek verelim” dedi.

Ekmeğe zam gelebilir

Fırıncılar, un ve hamura zam geldiğini ve böyle giderse ekmeğin önümüzdeki günlerde fiyat artışıyla karşılaşacağını söylüyorlar.

Geçtiğimiz günlerde ekmeğe zam konusu gündeme gelmişti. Konunun üzerine açıklamalarda bulunan fırıncılar, un ve hamur fiyatlarına ayda 20 TL zammın gelmesiyle olumsuz etkilendiklerini ve ilerleyen günlerde ekmeğe zammın gelmesini öngörüyorlar.

“Fiyatların sabitlenmesini istiyoruz”

Ekmek fiyatlarına esnaf olarak zammın gelmesini istediklerini ifade eden fırıncı Hakan Karaca, “Şu durumda insanların mağdur olmaması daha önemli. Un ve maya fiyatlarının ayda 10 ile 20 TL arasında artış göstermesi biz fırıncıların zarara uğramasına neden oluyor. Yaklaşık günde 300 ayda ise 9 bin TL zarar etmiş oluyor. Bu da düşük bir zarar değil. Bizler ekmeğe zam istemiyoruz. Sadece fiyatların sabitlenmesini istiyoruz. Vatandaş ekmeğe 2- 2,5 TL verdiği zaman suçlunun biz olduğunu zannediyor. Bu bizim elimizde olan bir durum değil” şeklinde konuştu.

“İlerleyen zamanlarda ekmek fiyatlarında artış olacağı görünüyor”

Ekmeği 2 TL’den sattıklarını belirten Karaca, “İnsanlar ekmek alırken şaşırıyor. Ekmeği 2,5 TL’den satmadığımız için. Ama kimi vatandaş ise 2 TL’nin bile çok yüksek olduğunu söylüyor. Böylelikle hem biz mağdur oluyoruz hem de vatandaş mağdur oluyor. Un ve hamur fiyatlarının her ay üzerine 10-20 TL artmasıyla birlikte ilerleyen zamanlarda ekmek fiyatlarında artış olacağı görünüyor. Beklenen zam ise 25 kuruş olursa bizlerde rahatlarız diye düşünüyorum” diyerek sözlerini tamamladı.