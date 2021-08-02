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Bakanı Derya Yanık'tan Azra Gülendam Haytaoğlu açıklaması: Davanın takipçisi olacağız

Bakanı Derya Yanık'tan Azra Gülendam Haytaoğlu açıklaması: Davanın takipçisi olacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katilinin en ağır cezayı alması için davanın takipçisi olduklarını belirtti.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Antalya'da öldürülen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katilinin en ağır cezayı alması için davanın takipçisi olduklarını belirtti.

Yanık, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İnsanlık dışı bir şekilde katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'na Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyorum. İhtiyaç duydukları her aşamada onların yanında olacağız. Katilin mümkün olan en ağır cezayı alması için davanın takipçisiyiz." ifadelerini kullandı.

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