Yasemin Adar tarih yazdı! Olimpiyatlarda bronz madalyayı tuşla getirdi

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Milli güreşçimiz Yasemin Adar, serbest stil 76 kiloda bronz madalya kazandı. Yasemin ayrıca, Türkiye'de kadın güreşinde madalya kazanan ilk sporcu olarak tarihe geçti.Abone ol
Milli güreşçimiz Yasemin Adar, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda kadınlar 76 mücadelesinde Kırgızistan’dan Aiperi Medet Kyzy ile karşı karşıya geldi.
Agresif bir oyun sergileyen milli güreşçi, bir dakika 24 saniyede rakibini tuşla yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
Yasemin tarihe geçti
Ülkemize Tokyo’daki 5’nci madalyasını kazandıran Yasemin Adar, kadın güreşinde olimpiyat madalyası kazanan ilk sporcumuz olarak tarihe geçti.
Yasemin'in zafer sonrası yaşadığı sevinç objektife böyle yansıdı: