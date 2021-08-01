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Buse Naz Çakıroğlu kimdir aslen nereli kaç yaşında? Buse Naz Çakıroğlu kilosu

Buse Naz Çakıroğlu kimdir aslen nereli kaç yaşında? Buse Naz Çakıroğlu kilosu

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, madalyayı garantiledi. Bu gururlandıran gelişmenin ardından Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu kimdir, kaç yaşında soruları merak konusu oldu. İşte Buse Naz Çakıroğlu'nun biyografisi...

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalyayı garantileyen  Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'nun 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde boks branşında kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, yarı finale yükseldi ve olimpiyat madalyasını garantiledi. Bu gelişmenin ardından Buse Naz Çakıroğlu'nun hayatı merak konusu oldu. 

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı. Buse Naz, çeyrek finalde 1 Ağustos Pazar günü TSİ 05.00'te Taylandlı Jutamas Jitpong ile kozlarını paylaşacak.

Buse Naz Çakıroğlu kimdir: Buse Naz Çakıroğlu, 26 Mayıs 1996 doğumlu ve şu anda 25 yaşında. Trabzon’da dünyaya gelen Buse Naz Çakıroğlu, Düzce Üniversitesi’nde, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği eğitimi aldı. Buse Naz Çakıroğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu. Çakıroğlu’nun boyu 164 cm ve 51 kiloda yarışıyor.

Buse Naz Çakıroğlu, sıkletinde Avrupa Şampiyonu ve Dünya ikincisi. Milli boksör 2019 yılında 31 ülkeden 200'den fazla sporcunun katıldığı Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın en iyi boksörü seçilmişti.

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