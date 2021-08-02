Adana'da tekrar yangın çıktı! Anons yapılıyor evler boşaltılıyor: Dumanlar gökyüzü kapladı
ADANA'da anız yangını ormanlık alana sıçradı. Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.
Boztahta Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da saat 03.00 civarında çıkan ve rüzgarın da etkisiyle Karaisalı ile İmamoğlu ilçelerine yayılan yangına ekipler müdahale etmişti. Ekiplerin karadan arazözler, su tankları ve iş makineleriyle, havadan da uçak ve helikopterlerle müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınmıştı.
Alınan bilgiye göre bugün Karaisalı ilçesi Küçükçınar mevkisindeki tarlada anız yakılması sonucu alevler ormanlık alana sıçradı.
Alınan bilgiye göre bugün Karaisalı ilçesi Küçükçınar mevkisindeki tarlada anız yakılması sonucu alevler ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz, itfaiye ve yer ekibi sevk edildi.