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Olympiakos, Henry Onyekuru transferini resmen açıkladı

Olympiakos, Henry Onyekuru transferini resmen açıkladı

Yunan ekibi Olympiakos, Galatasaray'dan ayrılan Henry Onyekuru'yu 2025 yılına kadar kadrosuna kattığını duyurdu.

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Olympiakos, Galatasaray'dan ayrılan Henry Onyekuru'yu kadrosuna kattığını duyurdu. Açıklamada oyuncunun 2025 yılına dek Olympiakos forması giyeceği vurgulandı.

Onykuru geçtiğimiz gün Atina havalimanında kısa bir açıklama yaparak; "Burada olmaktan mutluyum. Şampiyonluk hedeflerimizde takıma yardımcı olmak istiyorum." sözlerini kullanmıştı.

Galatasaray, sözleşmedeki opsiyonu kullanmayınca kendisine takım arayan Onyekuru, Türkiye'den Komşu'nun yolunu tutan oyuncular kervanına katıldı.

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