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Adana'da yürek dağlayan bekleyiş! Haberle kahroldu gözyaşları izledi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adana'da yürek dağlayan bekleyiş! Haberle kahroldu gözyaşları izledi

ADANA'da serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte sulama kanalına giren 17 yaşındaki genç kayboldu.

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Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde meydana geldi. 17 yaşındaki Ahmet Alabacı, 3 arkadaşıyla birlikte serinlemek için DSİ’ye ait sulama kanalına girdi. Bir süre arkadaşlarıyla birlikte yüzen Alabacı, yorulunca boğulma tehlikesi atlattı. Bunun üzerine Alabacı’yı arkadaşları kurtarmak istedi ancak onlar da boğulma tehlikesi atlatınca onu bırakıp kendi canlarını kurtardılar. Alabacı ise bir süre sonra suda kayboldu.

Olay yerine gelen dalgıç polisler genci bulmak için kanalda arama başlattı. Olayı duyup gelen ağabey Muhammed Alabacı arama çalışmalarını ağlayarak izledi. Ağabey Alabacı onu kurtaramayan arkadaşlarına da tepki gösterdi. Sulama kanalındaki arama çalışmaları devam ediyor.

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