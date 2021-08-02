Dünyanın en zor tekniği! Sadece Kocaeli ve İstanbul'da yapılıyor
Sürekli kullanılan 'akkase ebru' tekniğini, ilk kez cami duvarlarını süslemek için kullanan ebru ustaları, yıllardır emek verdikleri sanatla cami duvarlarını bezemenin gururunu yaşıyor.
Yaklaşık 2 yıl önce Kilis’te harabeye dönen camilerde yapılan tadilat sırasında, cami duvarlarında süslemelerin olmadığı bilgisine ulaşan Hattat Mahmut Şahin, hat ve ebru sanatı alanında yetişen ustalar ile bir araya gelerek, çalışma başlattı.
Mahmut Şahin önderliğinde çalışmalara başlayan sanatkarlar, cami duvarları için İsm-i Celal (Allah lafzı) İsm-i Nebi (Peygamber Efendimizin ismi), Cihar Yar-i Güzin (Hulafa-i Raşidin efendilerimizin isimleri) hazırladı.
Dünyanın en zor tekniği: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Türk Süsleme Sanatları bölümündeki usta ebru ve hat öğreticilerinin de aralarında bulunduğu 12 kişilik ekip, dünyanın en zor tekniği olarak bilinen, ebru teknesinde hazırlanan ‘akkase yöntem’ ile cami duvarlarını bezedi.
2 yıl önce başladı: 2 yıl önce Kilis’teki camiler için hattat Mahmut Şahin önderliğinde, ebru ve hat sanatındaki ustalar işbirliğinde başlayan çalışmalar, günümüzde de hala devam ediyor.