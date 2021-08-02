Dünyanın en zor tekniği! Sadece Kocaeli ve İstanbul'da yapılıyor

Dünyanın en zor tekniği: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Türk Süsleme Sanatları bölümündeki usta ebru ve hat öğreticilerinin de aralarında bulunduğu 12 kişilik ekip, dünyanın en zor tekniği olarak bilinen, ebru teknesinde hazırlanan ‘akkase yöntem’ ile cami duvarlarını bezedi.