AK Partili Numan Kurtulmuş'tan seçim barajı açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçim barajı hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçim barajının indirilmesi konusunda önemli açıklamada bulundu.

Milliyet’ten Abdullah Karakuş'a değerlendirmelerde bulunan AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bu barajın yüzde 5’e indirilmesi Türkiye şartlarında makul görünüyor" dedi.

Seçim barajı hakkındaki soruya cevap veren Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Çalışılıyor. Diğer partilerle mutabakat aranacak. Yani seçim barajının çok yüksek olduğunu yıllardır söylüyoruz. Aslında bu yeni sistemin gereği ortaya çıkan ittifaklar dolayısıyla seçim barajı hemen hemen geçersiz olmuştur. Yani şu anda Parlamentoda 11 parti var, başka partilerin listesinden ittifaklar içerisinden seçime girebiliyor. Zaten partilerin kendi kimliklerini koruyarak ittifak yapabilmelerinin önünü açıldı, bunun yasal zemini oluşturuldu. Dolayısıyla benim de şahsi kanaatim, bu barajın yüzde 5’e indirilmesi Türkiye şartlarında makul görünüyor. Tabi nihayetinde bunu da yine en geniş mutabakatla yapmanın uygun olacağı kanaatindeyim."