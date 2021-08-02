Fazıl Say 'terkedilmiş toplumuz' deyip erken seçim ve dışarıdan yardım istedi!

Fazıl Say global çağrı etiketlerine destek vererek Türkiye'nin terkedilmiş olduğunu öne sürüp erken seçim ve dış yardım talebinde bulundu.

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Piyanist ve besteci Fazıl Say, orman yangınlarına ilişkin 'küresel çağrı' metnini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Biz terkedilmiş bir toplumuz, uluslararası yardım çağrısından başka çare kalmadığını hepimiz görüyoruz" düşüncesini dile getirdi.



Say Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz terkedilmiş bir toplumuz. İyice anladık.Uluslararası yardım çağrısından başka çare kalmadığını hepimiz görüyoruz. Ormanlarımız yanıyor.Bir türlü söndürülemiyor. Bizde ise; erken seçim olmalı, iktidar derhal değişmeli, çağdaş bir anlayışla güzel memleketimize sahip çıkılmalı." ifadesini kullandı.



Küresel çağrı metninde, "Güzel turkuaz sahillerde ve dağlarda 60'tan fazla yere yayılan orman yangınlarını durdurmak için itfaiye uçaklarına ve yardıma ihtiyacımız var." denilmişti.