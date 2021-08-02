BIST 1.403
DOLAR 8,35
EURO 9,92
ALTIN 485,67
HABER /  GÜNCEL

Fazıl Say 'terkedilmiş toplumuz' deyip erken seçim ve dışarıdan yardım istedi!

Fazıl Say 'terkedilmiş toplumuz' deyip erken seçim ve dışarıdan yardım istedi!

Fazıl Say global çağrı etiketlerine destek vererek Türkiye'nin terkedilmiş olduğunu öne sürüp erken seçim ve dış yardım talebinde bulundu.

Abone ol

Piyanist ve besteci Fazıl Say, orman yangınlarına ilişkin 'küresel çağrı' metnini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Biz terkedilmiş bir toplumuz, uluslararası yardım çağrısından başka çare kalmadığını hepimiz görüyoruz" düşüncesini dile getirdi.
 
Say Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz terkedilmiş bir toplumuz. İyice anladık.Uluslararası yardım çağrısından başka çare kalmadığını hepimiz görüyoruz. Ormanlarımız yanıyor.Bir türlü söndürülemiyor. Bizde ise; erken seçim olmalı, iktidar derhal değişmeli, çağdaş bir anlayışla güzel memleketimize sahip çıkılmalı." ifadesini kullandı.
 
Küresel çağrı metninde, "Güzel turkuaz sahillerde ve dağlarda 60'tan fazla yere yayılan orman yangınlarını durdurmak için itfaiye uçaklarına ve yardıma ihtiyacımız var." denilmişti. 

ÖNCEKİ HABERLER
Help Türkiye kampanyasını kim başlattı? Hadi Özışık yanıt veriyor
Help Türkiye kampanyasını kim başlattı? Hadi Özışık yanıt veriyor
Fatma Polat Masterchef kimdir aslen nereli kaç yaşında?
Fatma Polat Masterchef kimdir aslen nereli kaç yaşında?
Adana'da yürek dağlayan bekleyiş! Haberle kahroldu gözyaşları izledi
Adana'da yürek dağlayan bekleyiş! Haberle kahroldu gözyaşları izledi
MHP'li Durmaz: Bizim inancımızda, orman yakmakla insan canına kıymak arasında fark yoktur
MHP'li Durmaz: Bizim inancımızda, orman yakmakla insan canına kıymak arasında fark yoktur
Almanya'da koronavirüs protestoları: 600 kişi gözaltında
Almanya'da koronavirüs protestoları: 600 kişi gözaltında
Buse Naz Çakıroğlu kimdir aslen nereli kaç yaşında? Buse Naz Çakıroğlu kilosu
Buse Naz Çakıroğlu kimdir aslen nereli kaç yaşında? Buse Naz Çakıroğlu kilosu
Yasemin Adar tarih yazdı! Olimpiyatlarda bronz madalyayı tuşla getirdi
Yasemin Adar tarih yazdı! Olimpiyatlarda bronz madalyayı tuşla getirdi
Muhittin Böcek: Siyaset yapmadan 'önce insan' diyerek tüm kurumlarla koordineli çalışıyoruz
Muhittin Böcek: Siyaset yapmadan 'önce insan' diyerek tüm kurumlarla koordineli çalışıyoruz
Manavgat, Köyceğiz, Çökertme orman yangınlarında son durum haberler kötü
Manavgat, Köyceğiz, Çökertme orman yangınlarında son durum haberler kötü
Karar çıktı! İstanbul'da fırınlar aşısızlara ekmek satmayacak! İşte o ilçeler!
Karar çıktı! İstanbul'da fırınlar aşısızlara ekmek satmayacak! İşte o ilçeler!