Rusya'da 217 noktada yangın çıktı

TÜRKİYE'de yangınlarla mücadele sürerken Rusya'da da aynı felaket baş gösterdi. Ülkede 837 bin 813 hektar alanı kapsayan 217 noktada yangın çıktı.

Abone ol

Rusya'da çok sayıda noktada orman yangını çıktı. Alevler, ülkenin doğusunda 217 noktada etkisini gösterirken, ekipler yangına müdahale için harekete geçti.

Rusya Federasyonu Federal Orman Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, yangınların söndürülmesine yönelik çalışmalara devam ediliyor.

217 alanda yangın çıktı

Dün 36 noktadaki yangınların kontrol altına alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, "1 Ağustos itibarıyla 217 noktada toplam 837 bin 813 hektar alanda orman yangınları devam ediyor. Yangınların 115’i Yakutistan’da, 51’i ise İrkutsk bölgelerinde bulunuyor." denildi.

Yangının söndürülmesi için yaklaşık 5 bin kişi ve yüzlerce araç görevlendirildi. Rusya'nın Sibirya bölgesinde temmuzda başlayan yangınlarda, bugüne kadar yaklaşık 1,3 milyon hektar ormanlık alan küle dönmüş, yetkililer bölgede acil durum ilan etmişti.

Uyduya yansıdı

Copernicus programının dünya gözlem misyonu olan Sentinel2, geniş bir alanı küle çeviren yangını uzaydan görüntüledi.