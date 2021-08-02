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Gebze'de kimyasal maddelerin bulunduğu fabrika alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Gebze'de kimyasal maddelerin bulunduğu fabrika alevlere teslim oldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde boya hammaddeleri üreten bir fabrikanın kazanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Yangın, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Tavşanlı Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi’nde bulunan ve boya hammaddeleri üreten Aykim Kimya Sanayi isimli fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye, fabrikanın içerisinde bulunan kazanlarda yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüyerek fabrikaya sirayet etti. Fabrikadan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Daha sonra ekipler, kimyasal maddelerin yeniden alev almaması için bölgede uzun süre soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın esnasında dumandan etkilenen veya yaralanan olmazken, fabrika içerisinde maddi hasar meydana geldi. Yangınla birlikte fabrika içerisinden yola dökülen kimyasal madde sebebiyle kayganlaşan yol, jandarma ekipleri tarafından uzun süre araç trafiğine kapatıldı. Jandarma ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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