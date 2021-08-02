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Van'da güvenlik görevlisi göktaşı buldu! Piknik yaparken rastladı ağırlığından şüphelendi

Van'da güvenlik görevlisi göktaşı buldu! Piknik yaparken rastladı ağırlığından şüphelendi

VAN'da güvenlik görevlisi, piknik yaparken meteorit (Göktaşı) buldu. 81 kilo 400 gram ağırlığındaki meteorit, ABD tarafından sertifikalandırıldı.

Van'da güvenlik görevlisi göktaşı buldu! Piknik yaparken rastladı ağırlığından şüphelendi

Kentte güvenlik görevlisi olarak çalışan 60 yaşındaki Hezer, 2015'te ailesiyle Gevaş ilçesindeki Dokuzağaç Mahallesi yakınlarında piknik yaptığı sırada, sahilde rengi ve yapısıyla farklı bir taş olduğunu fark etti.

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Van'da güvenlik görevlisi göktaşı buldu! Piknik yaparken rastladı ağırlığından şüphelendi

Ağırlığından şüphelendi: Ailesinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkararak evine götürdüğü taşın, kütle olarak aynı ebattakilere göre daha ağır olmasından şüphelenen Hezer, arkadaşı aracılığıyla taştan aldığı numuneyi Kırklareli Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yeşiltaş'a gönderdi.

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Van'da güvenlik görevlisi göktaşı buldu! Piknik yaparken rastladı ağırlığından şüphelendi

ABD'ye gönderildi
Yapılan incelemeler sonucu meteorit olduğu belirlenen 81 kilo 400 gram ağırlığındaki taşın numunesi, ABD'deki Ay ve Gezegen Enstitüsü'ne gönderildi. 

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Van'da güvenlik görevlisi göktaşı buldu! Piknik yaparken rastladı ağırlığından şüphelendi

Doğrulandıktan sonra isim verildi

Burada gerçekleştirilen kontrollerde de aynı sonuca ulaşılmasıyla göktaşı, Uluslararası Meteorit Veri Bülteni'ne işlendi ve "Doğuzağaç" ismiyle kayıtlara geçti.

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