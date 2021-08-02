Yunanistan'ın Türkiye'ye yangın teklifi yalan çıktı

Türkiye'deki yangın felaketini yakından izleyen ülkelerin arasında bulunan Yunanistan, Türkiye'ye itfaiye uçağı göndermeye hazır olduklarını, ancak buna olumlu bir yanıt alamadıkları iddiası Türk ve Yunan yetkililer tarafından yalanlandı.

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Türkiye'de günlerdir süren orman yangınları ile mücadeleye pek çok ülke destek veriyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre destek vermeye hazır olduğu yönünde haberler konu olan Yunanistan'ın bu yönde bir girişimi olmadığı ortaya çıktı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın 29 Temmuz’da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu arayarak, yardıma hazır olduklarını söylemesine rağmen, Yunanistan'ın Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması üzerinden yapılan yardım talebine yanıt vermediği açıklandı.

Kendi ülkesindeki yangınlar gerekçe gösterildi

Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği'ni arayan Yunan Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin, Yunanistan olarak ülkemize yardım etmeyi öngördüklerini, ancak kendi ülkelerindeki yangınlar nedeniyle yardım edemeyeceklerini bildirdikleri bilgisinin altı çizildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgide 'Basında çıkan Yunanistan’ın Türkiye’ye yardım etmeye hazır olduğuna ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır' ifadesine yer verildi.

Öte yandan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles, 30 Temmuz’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu arayarak AB’nin, ülkemizde devam eden yangınlar için yardım edebileceğini bildirmişti.

İspanya ve Hırvatistan uçak gönderiyor

AB'nin açıklamasının ardından AFAD'ın, Dışişleri Bakanlığıyla eşgüdüm halinde, Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması’na yangın söndürme uçaklarının temini için başvurusuyla İspanya ve Hırvatistan'ın uçak göndereceği aktarıldı.